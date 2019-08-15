https://static.news.ru/photo/6ac52566-bf62-11e9-9eb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столичные власти отказали заявителям в проведении пикетов 17 августа в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Мероприятие собирались проводить на Бульварном кольце.

В мэрии заявили, что уведомления были оформлены с нарушениями, передаёт « Интерфакс ».

Кроме того, чиновники не стали рассматривать заявление муниципальных депутатов Ильи Азара и Елены Филиной о проведении шествия от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. По мнению представителей городской администрации, уведомление поступило позднее установленных законом сроков.

Там добавили, что муниципальные депутаты проводят встречи с избирателями в своих районах, а в документе не было указано о принадлежности заявителей к этому статусу.

Ранее News.ru писал, что мэрия Москвы отказала в согласовании митинга, проведение которого было запланировано на 17 августа. Организаторы мероприятия сочли решение столичных властей незаконным.