Столичные власти отказали заявителям в проведении пикетов 17 августа в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Мероприятие собирались проводить на Бульварном кольце.
В мэрии заявили, что уведомления были оформлены с нарушениями, передаёт «
Кроме того, чиновники не стали рассматривать заявление муниципальных депутатов Ильи Азара и Елены Филиной о проведении шествия от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. По мнению представителей городской администрации, уведомление поступило позднее установленных законом сроков.
Там добавили, что муниципальные депутаты проводят встречи с избирателями в своих районах, а в документе не было указано о принадлежности заявителей к этому статусу.
Ранее News.ru писал, что мэрия Москвы отказала в согласовании митинга, проведение которого было запланировано на 17 августа. Организаторы мероприятия сочли решение столичных властей незаконным.