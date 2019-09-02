Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает излишним уголовное наказание за перепосты и выступает против него.
Считаю, что тот человек, который умышленно распространил фейк, должен нести ответственность. Но тот, кто неумышленно поверил этой информации и её перенаправил, — это излишне. Поэтому я выступила против уголовной ответственности за перепосты, — сказала Москалькова на встрече со студентами МГПУ.
Она также добавила, что необходимо соблюсти баланс между безопасностью в Интернете и тем, чтобы люди могли использовать его для собственного развития.
В конце 2018 года Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации уголовной статьи об экстремизме, в том числе о репостах. Важным обстоятельством в данном случае является то, что поправки будут иметь обратную силу и распространяться на ранее возбуждённые производства. Вынесенные приговоры должны быть отменены, а расследуемые дела остановлены.