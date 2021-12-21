Москалькова призвала изменить законодательство для защиты прав журналистов

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После 15 января 2022 года стоимость туров в Египет может существенно снизиться, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По её словам, путёвка на неделю на одного человека после новогодних праздников, вероятно, будет стоить от 15 до 20 тысяч рублей. Ломидзе связала это со снижением спроса на данное направление, передаёт агентство «Москва».

По словам исполнительного директора АТОР, на период новогодних праздников аналогичный тур стоит как минимум 45 тысяч рублей на человека. И то, наверное, по такой цене сейчас мало что осталось. Неделя...