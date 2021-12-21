Москалькова призвала изменить законодательство для защиты прав журналистов
Сергей Князев
Сергей Князев
12:09, 21 декабря 2021
Татьяна МоскальковаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости изменения законодательства для усиления защиты прав журналистов. По её словам, уголовные дела о причинении вреда работникам СМИ далеко не всегда завершаются поимкой преступников. При этом число обращений, связанных с притеснениями журналистов, растёт, сообщает ТАСС.
Это очень печальный факт, который требует внесения изменений в законодательство об усилении ответственности за воспрепятствование деятельности журналиста, — отметила Москалькова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает ненормальным явление, когда в мире преследуют журналистов. По мнению главы государства, Россия не единственная страна, где это происходит. Российский лидер отметил, что это результат внутреннего развития страны и её демократических процессов.