Мошенники стали втираться в доверие к школьникам через видео в TikTok ТАСС: аферисты обманывают россиян через аккаунты детей в сервисах объявлений

Кибермошенники с декабря 2025 года активно используют новую схему, нацеленную на школьников и студентов. Через видеоролики в TikTok злоумышленники предлагают молодым людям за деньги передать им доступ к своим аккаунтам на платформах бесплатных объявлений, сообщили ТАСС в компании F6.

Под предлогом работы на «крупное рекламное агентство» жертвам обещают выплаты от 7 до 18 тыс. рублей. Для «аренды» выдвигаются условия: возраст от 14 лет, аккаунт старше 90 дней и подтвержденная личность владельца.

Жертву ведут в Telegram-бот (одним таким уже воспользовались около 11 тыс. человек), созвучный по названию с сервисами объявлений, где нужно ввести логин и пароль от аккаунта, — указано в сообщении.

В результате пользователь попадает в двойную ловушку: он не получает обещанных денег и нарушает правила сервиса, передавая доступ к своему аккаунту. Дополнительно мошенники могут получать доход через реферальные программы банков, заставляя жертв оформлять «зарплатные карты».

Интерес мошенников к чужим аккаунтам возрос после введения в России ограничений на количество сим-карт на одного человека. Это создало трудности с самостоятельной регистрацией аккаунтов для размещения фейковых объявлений.

