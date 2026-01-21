Атака США на Венесуэлу
Мошенники стали втираться в доверие к школьникам через видео в TikTok

ТАСС: аферисты обманывают россиян через аккаунты детей в сервисах объявлений

Кибермошенники с декабря 2025 года активно используют новую схему, нацеленную на школьников и студентов. Через видеоролики в TikTok злоумышленники предлагают молодым людям за деньги передать им доступ к своим аккаунтам на платформах бесплатных объявлений, сообщили ТАСС в компании F6.

Под предлогом работы на «крупное рекламное агентство» жертвам обещают выплаты от 7 до 18 тыс. рублей. Для «аренды» выдвигаются условия: возраст от 14 лет, аккаунт старше 90 дней и подтвержденная личность владельца.

Жертву ведут в Telegram-бот (одним таким уже воспользовались около 11 тыс. человек), созвучный по названию с сервисами объявлений, где нужно ввести логин и пароль от аккаунта, — указано в сообщении.

В результате пользователь попадает в двойную ловушку: он не получает обещанных денег и нарушает правила сервиса, передавая доступ к своему аккаунту. Дополнительно мошенники могут получать доход через реферальные программы банков, заставляя жертв оформлять «зарплатные карты».

Интерес мошенников к чужим аккаунтам возрос после введения в России ограничений на количество сим-карт на одного человека. Это создало трудности с самостоятельной регистрацией аккаунтов для размещения фейковых объявлений.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что запрет на производство предметов, имитирующих российские деньги, должен защитить граждан от мошенников. По его словам, срок вступления нормы в силу можно сделать отложенным, однако для этого достаточно нескольких месяцев с момента принятия закона.

