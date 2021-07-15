Мошенники придумали новую уловку со звонком от «службы безопасности» банка

Мошенники усложнили схему отъёма денег со звонком от «службы безопасности» банка. Это касается убеждения жертвы в том, что его деньгам грозит опасность и их надо срочно перевести на другой счёт, пишут «Известия».

На этот раз жулики предлагают потенциальной жертве обратиться к «личному страховому агенту», контакты и реквизиты которого якобы указаны в банковском договоре. Как правило, у «клиента» договора под рукой нет и мошенники называют имя и номер сообщника, которому человек перезванивает сам. «Агент» подтверждает, что деньгам клиента грозит опасность и заверяет в корректности реквизитов «безопасного» счёта.

Преступники уходят от использования информации о счетах жертв, которая значительно подорожала на чёрном рынке, стараясь придумать скрипт, требующий только паспортных данных, базы которых можно не только дешево купить, но и во многих случаях найти бесплатно, — приводит издание слова основателя сервиса DLBI Ашота Оганесяна.

В Центробанке сообщили, что уловка с «личным страховым агентом» — одна из многих, которые используют жулики. Согласно последним данным регулятора, за I квартал 2021 года объём украденных при помощи подобных схем у россиян денег увеличился в два раза и составил 1,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что уязвимость голосового помощника банков приведёт к тому, что мошенники могут узнать номера карт и остаток средств на них. При этом злоумышленники могут использовать полученные данные при убеждении жертвы в переводе средств на чужой счёт.