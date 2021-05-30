Мошенники начали обманывать россиян при «приёме на работу»

https://static.news.ru/photo/7d2e2aa6-a3de-11eb-861f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Новую схему мошенничества придумали злоумышленники. Они предлагают гражданам работу с высокой зарплатой, без специальных навыков, после чего обманным путём выводят деньги с личных счетов жертвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Bi Zone.

Жертву приглашают на выгодные условия трудоустройства, без серьёзных навыков. Соискатель обращает внимание на объявление о вакансии, которое на самом деле разместили мошенники. Далее злоумышленники вступают с человеком в переписку и предлагают трудоустройство, — рассказали в компании.

Для фиктивного оформления в компанию соискатель должен открыть новый счёт в банке и подключить дистанционное обслуживание либо просто передать свои учётные данные мошеннику «для выплаты заработной платы». Также известны случаи, когда жертве пришлось взять небольшой кредит, который мошенники забирают себе.

Эксперты называют данную схему сложной, поскольку до последнего момента клиент подтверждает все действия мошенников и лишь в финале понимает, что это обман.

Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней, — отметил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

По мнению эксперта, в летний период активно ищут подработку студенты, что делает их особенно привлекательными целями для мошенников.