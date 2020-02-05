https://static.news.ru/photo/52cde45e-481d-11ea-bead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос о продлении ареста трём фигурантам дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви — Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову. При этом суд оставил их под стражей до 13 февраля.

Мосгорсуд постановил отменить решение суда первой инстанции и обязать Басманный суд повторно рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Абгаряну, Зюзину и Владимирову, — сообщили ТАСС в Мосгорсуде.

Как писал NEWS.ru, Арбитражный суд Амурской области отложил рассмотрение иска банка «Восточный» к Evison Holdings и основателю Baring Vostok Майклу Калви на сумму 8,8 млрд рублей. Суть претензии заключается в искажении ответчиками финансовой отчётности.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что он участвовал в схеме мошенничества на 2,5 млрд рублей в отношении банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. рублей. В конце декабря следствие предъявило всем фигурантам обвинение в окончательной редакции. В нём их действия были переквалифицированы с мошенничества на растрату в крупном размере, а также было изменено само содержание: теперь следствие считает, что Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».