Мосгорсуд оставил под арестом шурина Лужкова

Арест бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества, признан законным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Постановление Басманного районного суда об избрании Батурину меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения, — цитирует агентство сообщение.

Силовики задержали Батурина 1 июля. Его подозревают в покушении на мошенничество, но он не признал вину.

По данным СМИ, дело основано на событиях 2011 года. Тогда мужчина через суд потребовал вернуть ему 25% акций компании «Интеко». В качестве подтверждения он предоставил договор, подписанный его сестрой Еленой Батуриной, где говорилось, что это его акции, а сестра должна выплатить за них компенсацию. Сама Батурина говорила, что не подписывала документ.

Виктор Батурин занимал пост вице-президента «Интеко». В 2006 году его сестра заявила, что он больше не работает в компании и не может представлять её.