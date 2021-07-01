Силовики задержали шурина Лужкова

Сотрудники правоохранительных органов задержали предпринимателя Виктора Батурина, шурина экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом журналистам ТАСС рассказала его адвокат Татьяна Тонова.

В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия, — сообщила она.

Батурин подозревается в покушении на мошенничество.

По информации «Коммерсанта», дело основано на событиях 2011 года. Тогда мужчина через суд потребовал вернуть ему 25% акций компании «Интеко». В качестве подтверждения он предоставил договор, подписанный его сестрой Еленой Батуриной, где говорилось, что это его акции, а сестра должна выплатить за них компенсацию. Сама Батурина говорила, что не подписывала документ.

Виктор Батурин занимал пост вице-президента «Интеко». В 2006 году его сестра заявила, что он больше не работает в компании и не может представлять её.

Ранее стало известно, что вдова Лужкова Елена Батурина, считающаяся самой богатой женщиной России, сделала скидку на четырёхзвёздочный отель в Дублине, который она решила продать ещё до пандемии коронавируса. Заведение теперь можно купить за €68 млн (порядка 6 млрд рублей).