Морковный салат с яйцом — простой, полезный и очень вкусный вариант на каждый день

Когда хочется чего-то легкого, но сытного — этот салат выручает всегда. Минимум ингредиентов, быстрый процесс и отличный результат. Подходит и для ужина, и как дополнение к основным блюдам.

Сладковатая морковь, нежные яйца, сыр и зеленый горошек создают более насыщенный и интересный вкус, а легкая чесночная нотка добавляет пикантности. Сметанная заправка делает салат мягким и сочным.

Ингредиенты: морковь — 4–5 шт, яйца вареные — 5–6 шт, сыр — 80–100 г, зеленый горошек — 100 г, чеснок — 2–3 зубчика, сметана — 1–2 ст. л., соль — по вкусу.

Морковь очистить и натереть на средней терке. Яйца очистить и натереть или нарезать мелкими кубиками. Сыр натереть, горошек добавить без жидкости. Чеснок пропустить через пресс. Смешать все ингредиенты, добавить соль и сметану, хорошо перемешать.

Получается простой, но более насыщенный по вкусу салат, который готовится за считанные минуты и отлично подходит для повседневного меню.

