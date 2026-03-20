20 марта 2026 в 13:05

Круассан «Капрезе» — ваш билет в Италию прямо с завтрака. Томаты, моцарелла и базилик в хрустящей булке

Фото: D-NEWS.ru
Что получится, если соединить хрустящую нежность французского круассана со свежестью итальянского салата «Капрезе»? Идеальный гастрономический дуэт для сытного завтрака или легкого перекуса, где каждый ингредиент играет свою партию.

Что понадобится

Круассаны — 2 шт., моцарелла (шарики или брусок) — 125 г, помидоры черри — 6-8 шт., вяленые томаты в масле — 4-5 шт., артишоки маринованные — 50 г, руккола — небольшая горсть, соус песто — 2-3 ч. л., сливочное масло — 20 г, кунжут черный — 1 ч. л., базилик свежий — несколько веточек.

Как готовлю

Разогрейте духовку до 180 °C. Круассаны разрежьте вдоль, не дорезая до конца, как для бутерброда. Моцареллу нарежьте ломтиками, помидоры черри — половинками, а вяленые томаты и артишоки — тонкой соломкой. Нижние части круассанов выложите на противень с пергаментом и смажьте песто.

Равномерно распределите начинку: сначала моцареллу, затем томаты (свежие и вяленые), артишоки и горсть рукколы. Накройте верхними половинками, слегка прижмите. Растопленным сливочным маслом смажьте верх булок и посыпьте черным кунжутом.

Отправьте в духовку на 4–5 минут, пока сыр не начнет плавиться, а выпечка не подрумянится. Подавайте сразу, украсив свежими листьями базилика.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

