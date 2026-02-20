Зимняя Олимпиада — 2026
Морковь снова станет хрустящей, как с грядки: простой способ вернуть свежесть за 30 минут без лишних затрат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Иногда достаешь морковь из холодильника, а она мягкая и сморщенная, будто пролежала целую вечность. Выбрасывать жалко, ведь овощ еще вполне пригоден. Я пользуюсь простым способом, который помогает вернуть моркови упругость и сочность всего за полчаса.

Понадобится холодная вода и несколько кусочков сырого картофеля. В миску налейте воду, добавьте нарезанный картофель и опустите туда вялую морковь на 30 минут. За это время корнеплод впитывает влагу и заметно преображается: становится плотным, ровным и снова приятно хрустит.

Есть и более быстрый вариант. Срежьте острый кончик моркови и поставьте ее в стакан с холодной водой срезом вниз. Так овощ быстрее напитается влагой и восстановит свою структуру.

Этот прием отлично подходит и для других овощей — например, редиса или сельдерея. Теперь можно смело делать запасы, не переживая, что морковь потеряет свежий вид.

Ранее сообщалось, что многие думают, будто заморозка разрушает витамины, а овощи становятся бесполезными. На самом деле это миф, и брокколи его полностью опровергает. Замороженная капуста может быть полезнее свежей, сохраняя максимум питательных веществ после сбора.

Марина Макарова
М. Макарова
