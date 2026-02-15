Зимняя Олимпиада — 2026
Замороженная брокколи против свежей — неожиданный победитель: как овощ сохраняет витамины и укрепляет здоровье

Многие думают, что заморозка разрушает витамины, а овощи становятся бесполезными. На самом деле это миф, и брокколи его полностью опровергает. Замороженная капуста может быть полезнее свежей, сохраняя максимум питательных веществ после сбора.

Исследования показывают: замороженная брокколи содержит больше витаминов и антиоксидантов, чем свежая, пролежавшая на прилавке несколько дней. В момент заморозки полезные вещества «фиксируются» и остаются в продукте надолго. Она богата клетчаткой, фолиевой кислотой, калием и магнием, поддерживает иммунитет, сердце и обмен веществ. При готовке овощ не теряет текстуру и вкус — достаточно не переваривать его и добавлять прямо в кипящую воду или на сковороду. Хранится замороженная брокколи месяцами без потери качества, что делает ее удобным и безопасным способом укреплять здоровье круглый год.

Ранее сообщалось, что хозяйки замечают, что тертый картофель быстро темнеет и портит вид будущих драников. На самом деле избежать этого очень просто, если знать несколько проверенных кухонных приемов. Они помогают сохранить аппетитный цвет и делают блюдо еще вкуснее.

Марина Макарова
М. Макарова
