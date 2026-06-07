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07 июня 2026 в 05:16

Молочный ломтик готовлю сам с пользой и без химии. Дети просто обожают

Фото: D-NEWS.ru
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Казалось бы, просто коржи и крем. Но этот молочный ломтик невероятно нежный. Дети его просто обожают, да и я не прочь «заточить» парочку с чаем.

Ингредиенты

Яйца — 4 шт., сахар — 80 г, мука — 70 г, какао — 20 г, разрыхлитель — 5 г, растительное масло — 20 г, мед — 1 ст. л., соль — щепотка, сливки 33% — 100 г, творожный сыр — 200 г, сгущенка — 80 г, желатин — 8 г, молоко — 40 г.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйца с сахаром и солью до белой пышной пены, добавляю мед. Тем временем смешиваю муку, какао и разрыхлитель, ввожу их в яичную массу в три захода. Теперь важно аккуратно влить растительное масло и не перебить тесто. Выпекаю тонкий корж 10 минут при 175 °C, остужаю, режу пополам. Для крема замачиваю желатин, растапливаю на водяной бане, взбиваю сливки до пиков, смешиваю творожный сыр со сгущенкой, все соединяю. Собираю десерт: пропитываю коржи молоком, мажу кремом, оставляю в холодильнике на 4 часа — и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

У меня была одна ошибка с желатином в прошлый раз — крем поплыл, и я чуть не выбросил все в мусорку. Но этот рецепт оказался идеальным: текстура плотная, но нежная, ломтик отлично держит форму и не разваливается.

Главное — дать десерту стабилизироваться в холодильнике хотя бы 4 часа, иначе рискуете получить кашу. Сейчас это мой коронный номер, гости всегда просят добавки.

Проверено редакцией
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