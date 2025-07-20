Молочный коктейль с клубникой — как сделать густым и без ошибок

Молочный коктейль с клубникой — как сделать густым и без ошибок

Молочный коктейль с мороженым и клубникой — классика, которая нравится всем без исключения. Для рецепта подойдёт как свежая, так и замороженная ягода. Главное — выбирать спелую, сладкую клубнику, чтобы избежать неприятностей с молоком. Кислые ягоды могут свернуть молоко, поэтому лучше использовать их для варенья или компота.

Ингредиенты на 2 порции

Клубника — 250 г

Молоко — 200 мл

Мороженое — 150 г

Сахар — 1 ч. л.

Как приготовить молочный коктейль с мороженым и клубникой

Шаг 1

Подготовьте все ингредиенты. Если хотите, можно использовать замороженную клубнику — коктейль получится прохладным и густым. Сахар добавляйте по вкусу — спелые ягоды уже дают натуральную сладость.

Шаг 2

Клубнику промойте, удалите чашелистики и испорченные части. Обсушите ягоды на бумажном полотенце.

Шаг 3

Выложите клубнику, мороженое, молоко и сахар в блендер.

Шаг 4

Взбейте все около 1 минуты до однородной, густой и воздушной текстуры.

Шаг 5

Если нет стационарного блендера, используйте погружной — сложите продукты в высокую емкость и измельчите до однородности.

Шаг 6

При приготовлении большого объёма сначала пюрируйте ягоды, затем добавляйте остальные ингредиенты — так коктейль получится максимально гладким.

Шаг 7

Подавайте коктейль сразу после приготовления — со временем он начнёт расслаиваться и терять вкус.

Совет: немного растворимого кофе в клубничный коктейль добавит интересный вкус и аромат — отличный неожиданный штрих.

Этот рецепт прост и быстр, а результат всегда радует густым и свежим вкусом. Попробуйте сами и убедитесь!

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