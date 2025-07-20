Молочный коктейль с клубникой — как сделать густым и без ошибок

Молочный коктейль с мороженым и клубникой — классика, которая нравится всем без исключения. Для рецепта подойдёт как свежая, так и замороженная ягода. Главное — выбирать спелую, сладкую клубнику, чтобы избежать неприятностей с молоком. Кислые ягоды могут свернуть молоко, поэтому лучше использовать их для варенья или компота.
Ингредиенты на 2 порции
- Клубника — 250 г
- Молоко — 200 мл
- Мороженое — 150 г
- Сахар — 1 ч. л.
Как приготовить молочный коктейль с мороженым и клубникой
Шаг 1
Подготовьте все ингредиенты. Если хотите, можно использовать замороженную клубнику — коктейль получится прохладным и густым. Сахар добавляйте по вкусу — спелые ягоды уже дают натуральную сладость.
Шаг 2
Клубнику промойте, удалите чашелистики и испорченные части. Обсушите ягоды на бумажном полотенце.
Шаг 3
Выложите клубнику, мороженое, молоко и сахар в блендер.
Шаг 4
Взбейте все около 1 минуты до однородной, густой и воздушной текстуры.
Шаг 5
Если нет стационарного блендера, используйте погружной — сложите продукты в высокую емкость и измельчите до однородности.
Шаг 6
При приготовлении большого объёма сначала пюрируйте ягоды, затем добавляйте остальные ингредиенты — так коктейль получится максимально гладким.
Шаг 7
Подавайте коктейль сразу после приготовления — со временем он начнёт расслаиваться и терять вкус.
Совет: немного растворимого кофе в клубничный коктейль добавит интересный вкус и аромат — отличный неожиданный штрих.
Этот рецепт прост и быстр, а результат всегда радует густым и свежим вкусом. Попробуйте сами и убедитесь!
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