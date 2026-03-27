27 марта 2026 в 04:18

Молочная рыба в фольге — ваш билет в гастрономические тропики. Готовлю нежнейшее мясо со сладковатыми нотками, томленное с лимоном

Экзотическое название «ханос» не должно вас смущать. Приготовление этой рыбы — процесс, доступный даже новичку. Фольга берет на себя всю сложность, гарантируя, что нежное мясо с кремовым оттенком вкуса никогда не пересушится и станет украшением стола.

Что понадобится

Тушки молочной рыбы (ханоса) — 2 шт. (примерно по 400-500 г), лимон — 1 шт., помидоры — 2 шт., репчатый лук — 1 шт., свежий укроп — 3-4 веточки, соль, черный молотый перец — по вкусу, фольга для запекания.

Как готовлю

Если рыба заморожена, заранее переложите ее в холодильник для медленного оттаивания. Очистите тушки от чешуи, удалите плавники, хвост и голову.

Сделайте на каждой несколько глубоких поперечных надрезов до хребта. Натрите рыбу внутри и снаружи солью и перцем.

Лук нарежьте кольцами, помидоры и лимон — тонкими полукругами, укроп мелко порубите. Расстелите два листа фольги, выложите на них лук. Сверху разместите тушки.

В прорези на рыбе вставьте, чередуя, ломтики помидора и лимона. Равномерно посыпьте все укропом. Аккуратно поднимите края фольги и соедините их над рыбой, создавая герметичный, но просторный «пакет».

Отправьте в разогретую до 190 °C духовку на 30 минут. Подавайте, раскрыв фольгу прямо перед подачей, чтобы сохранить весь аромат.

