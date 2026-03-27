27 марта 2026 в 07:47

ВСУ могли перебросить под Купянск насильно мобилизованных «пенсионеров»

Командование ВСУ для боев у Купянска Харьковской области забросило туда вновь созданное украинское подразделение, состоящее из насильно мобилизованных мужчин, средний возраст которых превышает 50 лет, заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, прибывших под Купянск солдат подготовили западные инструкторы.

Украинское командование направило в район Кучеровки, расположенной восточнее Купянска Харьковской области, батальонно-тактическую группу, состоящую полностью из насильно мобилизованных украинских граждан, — отметил Марочко.

Он уточнил, что подразделение прошло курсы молодого бойца, а солдаты получили военно-учетные специальности. Однако по медицинским и другим показателям все эти бойцы подпадают под категорию ограниченно годных к прохождению службы, резюмировал военэксперт.

Ранее штурмовики группировки «Восток» в Запорожской области захватили украинский опорный пункт после марш-броска длиной 20 км в зоне работы дронов противника. Продвижение бойцов корректировали с помощью БПЛА, что позволило им безопасно миновать заминированные участки и инженерные заграждения.

