07 февраля 2026 в 12:00

Мой топовый постный пирог: влажный «Негритенок» с блестящей глазурью из двух ложек какао

Фото: D-NEWS.ru
Возьму какао, воду и муку — и испеку бюджетное чудо «Негритенок» без яиц и молока! Это гениально просто и удивительно: из самых обычных продуктов, которые всегда под рукой, получается невероятно вкусный десерт, который подойдет и для поста, и для легкого перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: влажный, нежный и пористый шоколадный пирог с насыщенным вкусом, который прекрасно держит форму. А блестящая зеркальная глазурь сверху делает его по-настоящему праздничным.

Для приготовления вам понадобится: 3 ст. л. какао, 250 мл воды, 1 ст. л. лимонного сока, 150 г сахара, 50 мл растительного масла, 1/3 ч. л. соли, 220 г муки, 1 пакетик ванилина и 2 ч. л. разрыхлителя. Для глазури: 1 ст. л. сахара, 4 ст. л. кипятка и 2 ст. л. какао. В глубокой миске смешайте какао, сахар и соль. Влейте теплую воду и лимонный сок, тщательно размешайте до растворения комочков. Добавьте растительное масло. Просеянную муку соедините с ванилином и разрыхлителем, введите в жидкую основу и замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Пока пирог остывает, приготовьте глазурь: смешайте какао и сахар, залейте кипятком и интенсивно размешайте до гладкости. Полейте остывший пирог и дайте глазури застыть. Приятного чаепития.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
