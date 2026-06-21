Мой самый удачный эксперимент — курица + груша. В духовку — и забыл, через 35 минут шедевр на столе

Мой самый удачный эксперимент — курица + груша. В духовку — и забыл, через 35 минут шедевр на столе

Удивить гостей простым ужином? Легко. Этот рецепт из серии «пальчики оближешь», а продуктов минимум.

Ингредиенты

Грудка куриная — 400 г, груша — 1 шт., сыр — 150 г, майонез — 1 ст. л., лук — 1 шт., горчица зернистая — 1 ч. л., масло растительное — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик, перец и соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю грудку тонкими пластинами, солю, перчу и натираю зубчиком чеснока. Лук режу тонкими полукольцами, грушу — дольками, сыр тру на терке. Смешиваю майонез с зернистой горчицей — это наша заправка.

Дно формы смазываю маслом, выкладываю слоями: лук, курица, снова лук. Сверху кладу дольки груши, поливаю соусом и щедро посыпаю сыром. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут. Достаю, даю постоять минутку и ем, пока сыр тянется.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Это спасение для тех, кто устал от сухой курицы. Я просто сложил все в форму, залил соусом из майонеза и горчицы, и через 35 минут у меня на столе было ароматное блюдо. Самое крутое — груша не разварилась, а осталась упругой, добавляя неожиданную сладкую нотку.