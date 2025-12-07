Мой рецепт рождественской утки в глазури — после такого маринада с апельсином мясо становится невероятно нежным

Этот рецепт — квинтэссенция классического подхода к приготовлению утки. Он не гонится за модными тенденциями, а опирается на проверенные временем техники, которые использовались еще нашими бабушками. Вымачивание в ароматном рассоле, фаршировка кисло-сладкими яблоками для сочности и завершающая медовая глазурь — каждый шаг здесь выверен и направлен на достижение одного результата: безупречно вкусного, праздничного блюда, которое будет встречать аплодисменты.

Для рассола в 3 л воды растворяю 90 г соли и 30 г сахара, добавляю горсть черного перца горошком, 1 нарезанный апельсин с кожурой, 1/2 головки чеснока, 3–4 лавровых листа и 2 веточки тимьяна. Заливаю этим рассолом утку весом 2 кг и оставляю в холодильнике на 12–24 часа. После этого обсушиваю тушку, начиняю 3 разрезанными яблоками. Смазываю кожу смесью из 1 ч. л. меда. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке около 2–2,5 часа, периодически поливая выделяющимся соком. Даю утке «отдохнуть» 15–20 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.