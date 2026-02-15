Мой коронный пирог «Зебра» из теста на сметане: полосатый, нежный, исчезает со стола за полчаса

Этот пирог «Зебра» на сметане — гениально простое и невероятно вкусное лакомство, которое украсит любой чайный стол, а готовится проще простого. Его необычность в том, что из одного теста получаются два цвета, а при правильном чередовании слоев рождается тот самый эффектный полосатый рисунок, который радует и детей, и взрослых. Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный, чуть влажный бисквит с легким сливочным вкусом и тонким шоколадным оттенком, который буквально тает во рту. Пирог получается высоким, пористым и настолько аппетитным, что исчезает со стола за полчаса, не успевая остыть.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 200 г сахара, 200 г сметаны, 100 г сливочного масла, 250 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, ванилин, 2 ст. ложки какао. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы, добавьте сметану и растопленное масло, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, солью и ванилином, постепенно всыпьте в жидкую смесь. Разделите тесто на две равные части, в одну добавьте какао. В смазанную форму выкладывайте поочередно по столовой ложке светлого и темного теста в центр друг на друга — так получится полосатый узор. Выпекайте при 180 градусах 40–45 минут. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

