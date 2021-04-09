Полиция и Сбербанк поспорили, могут ли мошенники «украсть» голос клиента

https://static.news.ru/photo/9e5aef42-9a2a-11eb-8c8b-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/sber

Правоохранители предупредили граждан об активизации мошенников, которые звонят клиентам банков, чтобы записать их голос, а затем использовать его для оформления кредитов. Однако сами банкиры назвали подобные предостережения не соответствующим реалиям, а схему мошенничества невозможной.

Позицию полиции озвучили в столичном ведомстве. Там указали на то, что банки для идентификации клиентов с их согласия могут собирать биометрические данные, в том числе голосовые. Однако мошенники используют это в своих целях.

Злоумышленники совершают звонки клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только «да» или «нет». Разговор записывается, и после ответы используются мошенниками для оформления кредитов на своих жертв, — приводит ТАСС предостережение пресс-службы московской полиции.

Впоследствии, добавили в ведомстве, ничего не подозревающие граждане обнаруживают списание своих и поступивших кредитных денег с банковских счетов.

В заочный спор с правоохранителями вступил Сбербанк. Там назвали описанный способ нереальным. Использование мошенниками голосовых данных клиентов банков для хищения денежных средств с их счетов или оформления кредита на чужое имя реализовано быть не может, заверили в организации.

Описанная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Это вымысел, цель которого — посеять панику и подорвать доверие банкам, — заявили в Сбербанке.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рекомендовал гражданам не говорить неизвестным абонентам ничего лишнего — ни личной информации, ни персональных данных, ни простейших слов «да» или «нет».