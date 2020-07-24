Общество

«Могилу себе роете»: Бородина обрушилась с критикой на крымчан

17:57, 24 июля 2020 128
Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: borodylia/instagram.com

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала жителей Крыма, недовольных обилием туристов на полуострове. Она считает, что высказывающие такие мнения люди «роют могилу сами себе».

Сама Бородина сейчас отдыхает в Сочи и активно делится фото и видео из отпуска. В комментариях к одному из постов поклонница звезды пригласила её посетить Крым.

Тут же другая пишет: «Не надо к нам в Крым приезжать, он не резиновый, дышать нечем», — процитировала подписчицу телеведущая в своём Instagram.

По мнению Бородиной, подобными высказываниями крымчане портят отношение к курортам полуострова.

Вот такими сообщениями про «понаехали в Крым» вы сами себе могилу роете. Радоваться должны. Я думаю, адекватные люди, которые держат бизнес в Крыму или Сочи, или Алтай, не важно где, всегда рады туристам и понимают, что для развития это только плюс, — считает ведущая.

Она призналась, что хотела бы улететь в отпуск в Турцию, но, как и все, не смогла из-за пандемии. Бородина отмечает, что её радует тот факт, что хоть и из-за вынужденного фактора, но россияне всё же начали отдыхать в своей стране, а не увозить деньги на заморские курорты.

Я не могу сказать, что нас тут плохо встречают или нет достойных мест и отелей. Во всей Европе хорошо развит туризм, молодцы они, стараются, а вы вот такими высказываниями сами себе всё портите! Страна должна развиваться, и хорошо, если это будет за счёт туризма в том числе. Деньги не в Турцию повезут, а тут потратят, в родных пенатах, — добавила она.

Она также посоветовала представителям туриндустрии регионов «не загибать» цены из-за боязни того, что такого наплыва туристов больше не случится, а работать над качеством сервиса.

Так работайте над тем, чтобы люди возвращались, давайте адекватные цены, сервис, и люди будут стремиться отдыхать в России, — заключила телезвезда.

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По оценке властей Крыма, количество отдыхающих в этом сезоне действительно бьёт все рекорды. В регионе уже побывало более миллиона туристов. По данным Министерства курортов и туризма республики, уровень загрузки отелей на Южном берегу достигает 95%. При этом во многих 4-, 5-звёздочных гостиницах продано 100% номеров на июль — август включительно.

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля. Большинство отдыхающих — 63,1% — приезжают на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту, более трети (32,1%) добираются самолётами и 4,8% — по железной дороге, писал NEWS.ru.

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