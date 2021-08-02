«Мог спровоцировать гадость»: Милонов объяснил приговор пранкеру из метро

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал решение суда о назначении реального срока блогеру Кароматулло Джаборову, который устроил пранк с коронавирусом в московском метро. В разговоре с NEWS.ru политик отметил, что действия пранкера могли спровоцировать беспорядки и панические настроения.

То, что его посадили за это — ну, так получилось, да, нехорошо так делать. Всё-таки шутки со здоровьем — это не те шутки, которые можно шутить. <...> Их (блогеров. — NEWS.ru) судить надо как обычных людей, не надо делать поправку. Если мог он спровоцировать гадость — всё — давай отвечать, — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что в феврале — марте 2020 года, когда блогер снял свой пранк, все боялись коронавируса и воспринимали его как «болезнь зомби»: «не дай бог укусит, сам превратишься». Тогда действия Джаборова могли спровоцировать острую реакцию, вплоть до давки и смерти людей.

Депутат уверен, что блогеры продолжат вести себя эксцентрично, потому что это часть их жизни. Однако делать это надо на сцене.

Конечно, нельзя назвать всех блогеров негодяями. Есть приятные блогеры, очень хорошие люди, но это действительно больше негодяи. Люди, которые ради собственной славы, ради своей гордости готовы переступить любую моральную и нравственную черту, это факт. Но с чего это всё началось? Не с блогеров, а с художников, — уверен Милонов.

Политик считает, что первыми эксцентрично вести себя начали именно художники, которые «делали отвратительные перформансы, гадкие, мерзкие вещи совершали».

У них всегда было оправдание: синоним слабоумного — это художник. Его нельзя привлечь к ответственности, потому что он либо слабоумный, либо он художник и это он так видит, это его перформанс. Они делали очень гадкие вещи с собаками, с кошками, чего только они не вытворяли. Сколько было гадких акций, когда и иконы рубили, и чего только не делали. И всё они оправдывали: «Это наше художественное видение», — добавил он.

По его словам, блогеры лишь продолжили так себя вести, немного увеличив жёсткость из-за нового формата. В результате сейчас они соревнуются, «кто более дикий, кто более эксцентричный».

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Джаборова к двум годам четырём месяцам заключения в колонии общего режима. Пранкера осудили по статье о хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Адвокат блогера Роман Шахманов отметил, что его подзащитный может выйти из колонии уже через три недели.

В 2020 году Джаборов в поезде столичной подземки сымитировал приступ коронавируса и напугал пассажиров. Реакцию людей он снял на камеру, видео опубликовал в Интернете. Обвинение просило для него четыре года лишения свободы.