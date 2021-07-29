Модуль «Наука» пристыковался к МКС

Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» после 14 лет ожидания на Земле и восьми дней орбитального полёта 29 июля пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Роскосмосе.

29 июля 2021 года, в 16:29:06 по московскому времени состоялась стыковка многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с надирным стыковочным узлом служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. По данным телеметрии и докладам экипажа МКС, бортовые системы станции и модуля «Наука» функционируют в штатном режиме, — говорится в сообщении.

МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль «Рассвет», отправленный к станции в 2010-м.

Запуск «Науки» изначально был запланирован на 2017 год. Тогда его пришлось перенести на 2018 год, что объяснили засором в топливной системе. Модуль отправили производителю на доработку, а позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что проблема была не из-за засора, а из-за брака.

Ракета «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала с Байконура 21 июля. Он будет одним из самых больших сегментов МКС.