Мобилизованного с инвалидностью по слуху приговорили к условному сроку

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В Москве 235-й гарнизонный военный суд приговорил 29-летнего уроженца Таджикистана к пяти годам лишения свободы условно за то, что он, будучи мобилизованным, покинул в октябре 2022 года расположение части, сообщает Telegram-канал «Военные адвокаты». Гражданин имеет инвалидность по слуху и утверждает, что подписал заявление о добровольной мобилизации в военкомате Люберец, поскольку его ввели в заблуждение.

Как он рассказал, ему дали документ, на котором попросили поставить подпись, пообещав после отпустить.

В комментарии «Медиазоне» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) молодой человек рассказал, что очень волновался и полагал, что подписывает направление на медкомиссию, чтобы подтвердить право на отсрочку из-за инвалидности III группы. Однако после этого у него забрали телефон и увезли в воинскую часть в Наро-Фоминск.

В тот же месяц он покинул расположение части и отсутствовал на службе почти пять месяцев. По его словам, никакого побега не было, его просто пропустили через КПП с направлением на медосвидетельствование. Молодой человек был задержан в метро в марте 2023 года. В ходе разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Военнослужащего осудили по статьям о самовольном оставлении части и неисполнении приказа. Мягкий приговор был обусловлен тем, что у мужчины под опекой находятся двое братьев с инвалидностью.

Ранее суд впервые вынес приговор беременной военнослужащей из Кабардино-Балкарии по статье УК о неявке на службу в период мобилизации. Ей дали шесть лет колонии, но отсрочили исполнение до 2032 года, пока ее первому ребенку не исполнится 14 лет.