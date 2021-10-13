Многодетную тяжелобольную бывшую жену Аршавина лишили дома

Бывшая жена известного в недавнем прошлом футболиста, игрока сборной России и «Зенита» из Санкт-Петербурга Андрея Аршавина Алиса Казьмина призналась, что совсем лишилась сил. Её выгнали из роскошного дома бывшей свекрови. Об этом пишет KP.RU.

Многодетная мать почти три года игнорировала просьбы свекрови съехать из особняка. В итоге пенсионерка обратилась в суд, который обязал Казьмину покинуть дом.

Я пережила кому, сепсис, шесть операций, но меня сломало прощание с домом. Я умирала там, уезжая и вспоминая слова Андрея. Он говорил, что никогда не заберет дом. В этом доме не было ссор, не было ничего плохого, — сказала Казьмина.

Она отметила, что её выгнал не Аршавин, а именно свекровь. Сейчас Казьмина тяжело болеет. Аутоиммунный некроз изуродовал её лицо, женщина почти лишилась носа. Ещё недавно она надеялась на пластическую операцию, которая должна была вернуть ей привлекательность. Но, как признавалась бывшая жена Аршавина, врачи ничем не могут ей помочь. Ей невозможно сделать операцию.

Она винит в своих бедах Аршавина, сокрушаясь, что её лица «практически нет». Казьмина отметила, что её дети стойко переносят сложившуюся ситуацию.

Ранее врач Татьяна Короткова поставила бывшей жене футболиста Аршавина предварительный диагноз «гранулематоз Вегенера», на который указывает некроз носовых пазух пациентки. Короткова подчеркнула, что аутоиммунные заболевания, в том числе недуг Алисы, склонны входить в долгую ремиссию, а значит, при соблюдении всех мер предосторожности и регулярном наблюдении у врачей экс-супруга Аршавина может дожить до старости.