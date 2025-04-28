Не водка и не сок: назван напиток, которым нельзя запивать шашлык

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Все знают, что шашлык идеально сочетается с овощами и зеленью, но никто не задается вопросом, чем лучше запивать жареное на гриле мясо. Диетолог Давид Бабаян уверяет что шашлык ни в коем случае нельзя запивать чаем. Горячий чай, особенно крепкий, содержит большое количество танинов — дубильных веществ, которые замедляют переваривание белков.

Жирное мясо шашлыка и так требует от желудка усиленной работы, а танины дополнительно связывают белки, делая их менее доступными для пищеварительных ферментов. Это может вызвать тяжесть в желудке и замедлить усвоение питательных веществ.

Кроме того, танины препятствуют усвоению железа из мяса. Вместо чая диетологи рекомендуют запивать шашлык кислыми напитками: гранатовым соком, айраном или сухим вином. Кислота помогает расщеплять жиры и стимулирует выработку желудочного сока. Если же без чая не обойтись, выбирайте слабо заваренный и пейте его через 30–40 минут после еды, когда основная часть мяса уже переварится.

Интересно, что в кавказкой традиции шашлык принято запивать именно кисломолочными напитками или минеральной водой, — это мудрость, подтвержденная современной диетологией!

Ранее врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова заявила, что сочетание шашлыка и пива оказывает негативное влияние на печень и поджелудочную железу. По ее словам, жареное мясо содержит канцерогены, а у алкоголя высокий гликемический индекс из-за процесса брожения.