«Будет ядом»: россиян предостерегли от сочетания шашлыка с пивом Врач Павлова: сочетание шашлыка и пива оказывает негативное влияние на печень

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сочетание шашлыка и пива оказывает негативное влияние на печень и поджелудочную железу, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова. По ее словам, жареное мясо содержит канцерогены, а у алкоголя высокий гликемический индекс из-за процесса брожения.

Продукты не совсем совместимые, мягко говоря, так как пиво — это продукт брожения с высоким гликемическим индексом. Шашлык и без того тяжелый продукт, а в процессе жарки возникают опасные вещества, канцерогены. В результате сочетания этих продуктов будет крайне негативное влияние на организм, особенно на поджелудочную железу и печень. Более того, многим нравятся эти вкусовые сочетания, что опасно перееданием и лишними калориями. Вся пища может быть лекарством и ядом, а такое сочетание в большом количестве будет скорее ядом, чем лекарством, несмотря на то, что мясо богато белком, — сказала Павлова.

При этом, по словам гастроэнтеролога, людям без проблем с пищеварением сочетание пива и шашлыка сильно не навредит. Она посоветовала сочетать жареное мясо и алкоголь с большим количеством овощей.

Ранее бренд-шеф Антон Прокофьев заявил, что многие россияне зачастую ошибочно нанизывают овощи на шампур между кусками шашлыка. Это, по его словам, мешает мясу достаточно пропечься.