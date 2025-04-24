Россиян предостерегли от самых распространенных ошибок при жарке шашлыка Бренд-шеф Прокофьев назвал ошибкой жарку шашлыков и овощей на одном шампуре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие россияне зачастую ошибочно нанизывают овощи на шампур между кусками шашлыка, заявил РИАМО бренд-шеф Антон Прокофьев. Это, по его словам, мешает мясу достаточно пропечься.

Температура должна быть не только снаружи, но и равномерно по глубине всего шампура. Если пожарить еще и овощи, пожарьте их на отдельном шампуре или решетке, — посоветовал Прокофьев.

Еще одна распространенная ошибка — использовать для жарки чрезмерно много сильно горячих углей, отметил бренд-шеф. Для того чтобы мясо не подгорело, необходимо вовремя распознать нужную температуру по белому пеплу на углях.

Слишком мелкие или крупные куски также могут испортить блюдо: первые быстро подгорают, а вторые не успевают прожариться, объяснил эксперт. По его словам, их оптимальный размер — пять на пять сантиметров.

Врач Ольга Чиркова посоветовала мариновать мясо для шашлыка в чем-то кислом. Она объяснила, что неправильно приготовленное блюдо может привести к проблемам с сердцем, печенью и поджелудочной железой.