Россиянам рассказали, как приготовить шашлык без вреда для здоровья Врач Чиркова посоветовала использовать кислый маринад для шашлыка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Шашлык может навредить здоровью, поэтому, чтобы сделать мясо безопасным, следует мариновать его в чем-то кислом, заявила NEWS.ru заведующий центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. Она объяснила, что неправильно приготовленное блюдо может привести к проблемам с сердцем, печенью и поджелудочной железой.

Если шашлык неправильно готовить и сочетать с другими вредными продуктами, возникает риск развития рака, проблем с сердцем, печенью, поджелудочной железой. Если нет никакой возможности отказаться от шашлыка, надо хотя бы снизить риски. Главная задача — не перегрузить ЖКТ, помочь организму быстрее переварить нужное и вывести ненужное. Советую для этого выбирать нежирное мясо, а лучше птицу или рыбу. Мариновать его надо в чем-то кислом, чтобы мясо частично ферментировалось и легче переваривалось, — пояснила Чиркова.

По ее словам, для этого подойдут: натуральный яблочный уксус, мелко нарезанные плоды киви, не очень свежий кефир и сухое красное вино. Врач также посоветовала готовить шашлык на натуральных дровах, а не на магазинном угле и избегать открытого огня. В качестве гарнира специалист рекомендовала выбирать овощи и зелень — они помогут улучшить пищеварение.

Подойдет натуральный яблочный уксус, мелко нарезанные плоды киви, не очень свежий кефир и сухое красное вино. Следует также использовать натуральные дрова, а не магазинный уголь, а для розжига — сухие веточки. Дать дровам прогореть, разогнать дым и после этого готовить. Шашлык должен запекаться от тепла, а не жариться на открытом огне и не коптиться. Пригоревшие края надо срезать, именно в них больше всего канцерогенов. Гарниром к шашлыку должны быть овощи и зелень. Они позволят не переесть мяса и усилят перистальтику кишечника, — резюмировала Чиркова.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что создание комфортной и безопасной мангальной зоны для приготовления шашлыков будет стоить от 25 тысяч до 40 тысяч рублей. По его словам, эта цена включает в себя качественный мангал из толстой стали, укладку дорожки, кирпичного основания, установку лавочки, а также дополнительные элементы, такие как навес из металла или поликарбоната.