Россиянам раскрыли стоимость идеального мангала для шашлыков Бизнесмен Васильев: правильная мангальная зона обойдется в 25–40 тысяч рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Создание комфортной и безопасной мангальной зоны для приготовления шашлыков будет стоить от 25 тысяч до 40 тысяч рублей, заявил NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, эта цена включает в себя качественный мангал из толстой стали, укладку дорожки, кирпичного основания, установку лавочки, а также дополнительные элементы, такие как навес из металла или поликарбоната.

Можно сделать все по уму — кирпичное основание, дорожку, декоративную зону с лавочкой. Мангал из толстой стали будет стоить от семи тысяч рублей, укладка плитки или кирпича — от пяти тысяч рублей. Навес из металла и поликарбоната — от пятнадцати тысяч рублей. В сумме приличная мангальная зона с соблюдением всех норм и санитарных отступов обойдется примерно в 25–40 тысяч рублей, — пояснил Васильев.

При этом эксперт отметил, что можно обойтись и более бюджетным вариантом. Например, по его словам, простой мангал стоит от 1,5 тысячи рублей, а за минимальный набор безопасности необходимо будет заплатить еще около двух тысяч рублей.

Самый простой мангал стоит от 1,5 тысячи рублей. Добавим к нему ведро с песком — 300 рублей, дешевый огнетушитель — 1200 рублей, пару бетонных плит для основания, которые будут стоить около тысячи рублей. Даже при самом минимальном подходе получается около 3500–4000 рублей, — резюмировал Васильев.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что, согласно действующим в России правилам противопожарного режима, жарить шашлыки на даче можно только в специально оборудованных для этого местах. В ведомстве напомнили, что мангал должен представлять собой несгораемую емкость, установленную на расстоянии не менее пяти метров от построек.