Мизулина назвала число фейков на тему России и СВО Мизулина: с 24 февраля выявлено 16,6 млн интернет-фейков о России и СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Мизулина

Лига безопасного интернета с 24 февраля выявила около 16,6 млн фейковых сообщений о проведении спецоперации на Украине, а также о России, заявила директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. По ее словам, которые приводит ТАСС, подобный контент распространяется на таких платформах, как YouTube, Twitch, TikTok и «Википедия». Дочь сенатора Елены Мизулиной уверена, что такая информация опасна для детской психики.

Выявлено уже 16,6 млн фейков, из них 14,5% на видеохостинге YouTube. <...> Дети заходят посмотреть вполне безобидные ролики, и на них летит вал видео с насилием и жестокостью, фейки о спецоперации, просто ложь о нашей стране, — сказала Мизулина.

Ранее она обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить сервис «Википедия». По мнению Мизулиной, онлайн-энциклопедия распространяет «циничные фейки о спецоперации на Украине».

В конце марта Роскомнадзор заявил, что намерен составить протокол в отношении онлайн-энциклопедии из-за статьи с «недостоверными данными о спецоперации России на Украине». Платформе грозит ответственность по статье 13.41 КоАП РФ «Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ» и штраф в размере до четырёх миллионов рублей.