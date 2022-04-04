Мизулина попросила Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить «Википедию»

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить сервис «Википедия». По её мнению, онлайн-энциклопедия распространяет «циничные фейки о спецоперации на Украине».

Очевиден состав уголовного преступления. Лига безопасного интернета сегодня направит соответствующие обращения с просьбой провести проверку по данному факту, — написала Мизулина в своём Telegram-канале.

В конце марта Роскомнадзор заявил, что намерен составить протокол в отношении онлайн-энциклопедии из-за статьи с «недостоверными данными о спецоперации России на Украине». Платформе грозит ответственность по статье 13.41 КоАП РФ «Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ» и штраф в размере до четырёх миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор назвал условия, при которых YouTube не будет заблокирован на территории РФ. Платформе нужно разблокировать российские площадки и удалить антироссийские призывы.