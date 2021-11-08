Мизулина потребовала блокировать ЛГБТ-пропаганду до суда

Директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что в России необходимо ввести досудебную блокировку информации для защиты детей от большого количества ЛГБТ-пропаганды в социальных сетях. По мнению политика, ситуация в этой области приобрела невероятные масштабы. Об этом сообщает URA.RU.

ЛГБТ-пропаганда среди детей в соцсетях приобрела невероятные масштабы. Следующий шаг для борьбы с гей-пропагандой среди детей, по мнению Лиги безопасного Интернета, — введение досудебной блокировки информации с пропагандой нетрадиционных семейных ценностей среди детей, — поделилась Мизулина.

Она добавила, что на продвижение гей-пропаганды в Сети тратятся колоссальные деньги. По словам Мизулиной, TikTok, Instagram, YouTube и «ВКонтакте» заполнены этой информацией.

Ранее в ходе опроса 59% россиян заявили, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации не должны иметь такие же права, как гетеросексуалы, в 2019 году эту позицию разделяли 43% опрошенных. Также за последние годы выросла доля противников однополых отношений и тех, кто относится к людям гомосексуальной ориентации с отвращением или страхом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Левада-Центром (признан властями РФ иноагентом).