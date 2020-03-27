https://static.news.ru/photo/6de63100-702d-11ea-b510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Организаторы конкурса «Мисс Москва 2020» приняли решение о проведении Интернет-трансляции мероприятия. При этом финал состоится в очной форме 2 июня.

Трансляция будет проходить в социальной сети «Одноклассники», сообщили NEWS.ru в оргкомитете. Зрители смогут побеседовать с блогерами, психологами, хореографами, дизайнерами и режиссёрами при помощи средств онлайн-платформы.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-жена короля Малайзии и «мисс Москва-2015» Оксана Воеводина рассказала, что несколько дней у неё не спадает температура. Она считает, что заразилась неизвестным вирусом в аэропорту.