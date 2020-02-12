https://static.news.ru/photo/b5b56400-4d92-11ea-832e-fa163e074e61_660.jpg Фото: rihanapetra/instagram.com

Экс-жена короля Малайзии и «мисс Москва-2015» Оксана Воеводина рассказала, что несколько дней у неё не спадает температура. Она считает, что заразилась неизвестным вирусом в аэропорту.

Девушка связала произошедшее с распространением коронавируса, передаёт Life.

Была <...> одна проблема в аэропорту. Это так называемый новый вирус, которым запугали уже, наверное, всю нашу планету... коронавирус, — написала она в Instagram.

По её словам, неизвестно, откуда взялась болезнь. Однако она сама уверена, что причиной стала воздушная гавань.

Как писал NEWS.ru, адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой Оксаной Воеводиной через восемь месяцев после свадьбы. По словам адвоката, Мухаммад V подозревает, что родившийся в мае этого года первенец Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра не является его сыном. Документы на развод были поданы ещё 22 июня, а официально их брак расторгли 1 июля.