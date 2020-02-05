Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицит медицинских масок и рекомендованных Минздравом препаратов от коронавируса был выявлен в Москве и Подмосковье. К примеру, набор из трёх масок нашёлся только в одной из аптек на севере Москвы.

Об этом сообщил «Интерфакс» по итогам мониторинга аптечных сетей региона. Производитель не справляется, большой ажиотаж, — приводит агентство слова одного из фармацевтов на Тверской улице. При этом рекомендованные Минздравом препараты...