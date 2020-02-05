Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что новый премьер-министр России Михаил Мишустин будет передвигаться на автомобиле Aurus.
Политик уже получил машину в пользование. Сам Мишустин пока не оценил характеристики Aurus,
Aurus — новая российская марка автомобилей класса люкс. На лимузине «Кортеж» этой марки ездит глава государства Владимир Путин. Ориентировочная цена на Aurus начинается с 10 млн рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что Туркмения намерена приобрести всю линейку автомобиля российского производства Aurus. Об этом на первом Каспийском экономическом форуме заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.
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