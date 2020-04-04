Мишустину предложили альтернативный способ регистрации браков и разводов

Российскому правительству предложили создать возможность регистрации браков и разводов через портал «Госуслуги».
Письмо с такой идеей глава Национального родительского комитета Ирина Волынец направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нём она отмечает, что из-за ограничений в работе органов ЗАГС из-за пандемии коронавируса россияне, которым нужно срочно жениться или развестись, потеряли такую возможность,
По словам Волынец, организация оформления браков и разводов через портал государственных услуг возможна благодаря многоуровневой верификации пользователей. Госпошлина может быть оплачена также удалённо.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Минюст РФ рассматривает возможность приостановки регистрации браков и разводов до 1 июля 2020 года.
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