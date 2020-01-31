https://static.news.ru/photo/816f8f44-443d-11ea-82e4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian State Duma/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вошёл в пятерку лидеров рейтинга СКАН по частоте появления в российских СМИ. Главу правительства упомянули более чем в 67 тысячах публикаций.

Рейтинг составлялся «Системой комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной «Интерфаксом». Первое место по итогам января занимает президент России Владимир Путин (380114 упоминаний). На втором месте обосновался американский президент Дональд Трамп — российские СМИ вспомнили его 128774 раза. Третьим оказался украинский лидер Владимир Зеленский с 89399 упоминаний. Поменявший кабмин на Совбез Дмитрий Медведев уже боле шести месяцев не покидает четвёртое место рейтинга СКАН (73781 ссылка). Мишустин стал пятым (67366 упоминаний).

На местах с шестого по десятое разместились: убитый иранский генерал Касем Сулеймани, госсекретарь США Майкл Помпео, президент Белоруссии Александр Лукашенко, турецкий лидер Реджеп Эрдоган, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как передавал NEWS.ru, Михаил Мишустин собрался обсудить в Алма-Ате будущее Союзного государства с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.