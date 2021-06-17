Мишустин: темпы вакцинации от коронавируса в РФ нужно наращивать

https://static.news.ru/photo/26655cba-cf82-11eb-a15f-96000091f725_660.jpg Фото: mossobyanin/vk.com

В России необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса, а также предоставлять людям всю необходимую информацию о том, как защитить себя и родных. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер обратил внимание глав регионов на то, что «люди должны получать всю необходимую информацию о том, на сколько опасен вирус и каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и, конечно, где можно сделать прививки».

В ходе заседания мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. При этом он заметил, что динамика распространения коронавируса в столице неожиданная, так как более 60% имеют иммунитет. Собянин предположил, что ухудшение эпидобстановки может быть связано с появлением новых штаммов COVID-19.

Накануне руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми. В мэрии пояснили, что в столице насчитывается 3,5–4 млн работников категорий, обозначенных в документе. Поскольку требуется привить не менее 60%, то под действие указа подпадают свыше 2 млн человек.