Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семье депутата Айрата Хайруллина, который погиб в авиакатастрофе.
На протяжении многих лет Айрат Назипович последовательно отстаивал интересы своих избирателей, стал соавтором целого ряда важных законопроектов, направленных на укрепление агропромышленного комплекса, — говорится в телеграмме на сайте кабинета министров.
По словам Мишустина, Хайруллин прожил яркую и достойную жизнь. Он добился успеха в бизнесе и в политике.
Вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. На его борту находился депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин и ещё два человека.
Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил сообщение о гибели Хайруллина. Причиной крушения вертолёта могли стать сложные метеоусловия и технические неполадки. Также рассматриваются и другие версии.
Как писал NEWS.ru, Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о начале уголовного производства из-за крушения вертолёта, в котором был депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Основная версия инцидента — нарушение правил безопасности и эксплуатации.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен