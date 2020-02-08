https://static.news.ru/photo/aa988f24-4a78-11ea-a147-fa163e074e61_660.jpg Айрат Хайруллин Фото: duma.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семье депутата Айрата Хайруллина, который погиб в авиакатастрофе.

На протяжении многих лет Айрат Назипович последовательно отстаивал интересы своих избирателей, стал соавтором целого ряда важных законопроектов, направленных на укрепление агропромышленного комплекса, — говорится в телеграмме на сайте кабинета министров.

По словам Мишустина, Хайруллин прожил яркую и достойную жизнь. Он добился успеха в бизнесе и в политике.

Вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. На его борту находился депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин и ещё два человека.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил сообщение о гибели Хайруллина. Причиной крушения вертолёта могли стать сложные метеоусловия и технические неполадки. Также рассматриваются и другие версии.

Как писал NEWS.ru, Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о начале уголовного производства из-за крушения вертолёта, в котором был депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Основная версия инцидента — нарушение правил безопасности и эксплуатации.