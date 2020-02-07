https://static.news.ru/photo/c3582eb2-49e1-11ea-abad-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан/РИА Новости

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о начале уголовного производства из-за крушения вертолёта, в котором был депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Основная версия инцидента — нарушение правил безопасности и эксплуатации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Вертолёт упал в районе города Лиашево в Татарстане. На борту находился Хайруллин, пилот и ещё один пассажир. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил сообщение о гибели депутата.

NEWS.ru информировал ранее, что пилот и помощник депутата Айрата Хайруллина, выжившие при крушении вертолёта, пришли в сознание.