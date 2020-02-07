https://static.news.ru/photo/f1a9e844-49de-11ea-ac25-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан/РИА Новости

Пилот и помощник депутата Айрата Хайруллина, выжившие при крушении вертолёта, пришли в сознание. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Первый пострадавший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии под контролем врачей. Жизням выживших ничего не угрожает, пишет «Интерфакс».

Вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. На его борту находился Айрат Хайруллин и ещё два человека.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил сообщение о гибели Хайруллина. Причиной крушения вертолёта могли стать сложные метеоусловия и технические неполадки. Также рассматриваются и другие версии.

Как писал NEWS.ru, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил соболезнования семье депутата Айрата Хайруллина, который погиб в авиакатастрофе.