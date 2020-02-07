Пилот и помощник депутата Айрата Хайруллина, выжившие при крушении вертолёта, пришли в сознание. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Первый пострадавший находится в отделении реанимации и интенсивной терапии под контролем врачей. Жизням выживших ничего не угрожает,
Вертолёт Bell 407 разбился в Татарстане. На его борту находился Айрат Хайруллин и ещё два человека.
Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил сообщение о гибели Хайруллина. Причиной крушения вертолёта могли стать сложные метеоусловия и технические неполадки. Также рассматриваются и другие версии.
Как писал NEWS.ru, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил соболезнования семье депутата Айрата Хайруллина, который погиб в авиакатастрофе.
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