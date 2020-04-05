Мишустин: штрафы за строительство жилья до конца года применять не будут

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Штрафные санкции не будут применяться до конца года к строителям жилья, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он добавил, что Кремль ограничит основания для проверок предприятий малого и среднего бизнеса.

Чиновник отметил, что действие разрешений и лицензий, срок которых истёк 1 марта 2020-го, продлили на год, пишет РИА Новости.

Политик также сообщил, что Россия никогда не бросит своих граждан. По его словам, Кремль не отказывался вывозить жителей страны из-за рубежа на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Политик добавил, что график перевозок появится вечером 6 апреля 2020 года. Тогда же возобновятся полёты.

Ранее Мишустин заявил, что службы доставки делают всё, чтобы помочь людям в самоизоляции. По его мнению, препятствовать таким компаниям необоснованными запретами в нынешних условиях недопустимо, писал NEWS.ru.

В России выявили 954 случая заражения COVID-19 за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число инфицированных достигло 6343 в 80 регионах. По состоянию на 6 апреля число летальных исходов составило 47. Выздоровели 406 человек. Всего в стране проведено более 758 тысяч тестов. В мире насчитывается около 1,28 млн заболевших, скончались 66,5 тысячи человек, почти 263 выписаны из больниц.