https://static.news.ru/photo/999a9378-ccc0-11ea-a393-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Агентство «Москва»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что хотел поступать в медицинский институт, а также с самого детства трепетно относился к медработникам.

У меня мама медсестра с многолетним стажем. И к врачам я отношусь очень трепетно с детства, потому что меня всегда окружали люди в белых халатах — это её подруги, друзья, знакомые, — сказал Мишустин.

Он также отметил, что идея поступать в мединститут ему пришла до начала работы в налоговой службе.

Кроме того, премьер-министр поблагодарил врачей, которые помогали бороться с коронавирусной инфекцией, за их работу.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме 22 июля рассказал о радости, которую он испытывает, когда кто-то богатеет. Однако важно, подчеркнул глава правительства, чтобы этот человек платил налоги.