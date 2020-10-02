Мишустин прокатился за рулём комбайна в Ростове

https://static.news.ru/photo/2957c74a-04bd-11eb-8dcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostselmash.official/facebook.com

Российский премьер-министр Михаил Мишустин посетил завод «Ростсельмаш», где осмотрел сборочный цех. Также министр проехался на комбайне Torum 785 по территории завода.

Мишустину показали, как производятся узлы трансмиссии из отечественных компонентов. Раньше эти детали приходилась покупать в Японии. С августа на предприятии выпускают коробки передач для тракторов 2000-й серии. Генеральный директор предприятия Валерий Мальцев рассказал Мишустину о программе импортозамещения.

Позже глава правительства посмотрел на произведённую заводом технику и сел за руль комбайна.

Мишустин рассказал, что власти планируют в следующем году расширить программу субсидий по производству агротехники.

Ваше предприятие («Ростсельмаш». — NEWS.ru) будет продолжать получать соответствующие субсидии. Примерно это более 4 млрд рублей на текущий год, и мы обсудим с руководством предприятия, что можно ещё сделать, — подчеркнул премьер.

По его словам, правительство делает всё возможное для поддержки производителей в экспортном потенциале. Мишустин напомнил, что существует Российский экспортный центр, который совместно с Минпромторгом занимается организацией выставок и деловых поездок и сертификацией, сообщает РЕН ТВ.

NEWS.ru писал, что Мишустин считает основным приоритетом восстановление экономики страны и выполнение обязательств перед гражданами.