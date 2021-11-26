Мишустин призвал тщательно расследовать аварию на шахте в Кузбассе

Правительство России почтило минутой молчания память погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям жертв трагедии и призвал тщательно расследовать произошедшее, сообщается на сайте кабмина.

Причины этого чрезвычайного происшествия должны быть расследованы самым тщательным образом, — сказал премьер.

Он также подчеркнул, что первостепенной задачей является оказание помощи родным погибших и пострадавшим в результате аварии. Мишустин сообщил, что в Кемеровскую область направлен спецборт с необходимым медицинским оборудованием, а также отметил важность организации консультаций психологов для моральной поддержки людей,

Премьер подписал распоряжение о создании правительственной комиссии для содействия ликвидации последствий аварии. Её возглавил вице-премьер Александр Новак. Наряду с ним в состав комиссии вошли врио главы МЧС Александр Чуприян, представители Минфина, Минтруда, Минздрава и других ведомств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой Кемеровской области Сергеем Цивилёвым и получает полную информацию о ЧП на шахте «Листвяжная». Однако поездку в регион глава государства пока не планирует.

Авария на шахте произошла 25 ноября в 05:00. На тот момент в забое находились 287 человек. В результате ЧП, по предварительным данным, погиб 51 человек: 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Ещё 64 пострадали. В области объявлен траур с 26 по 28 ноября.

По делу о ЧП задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.