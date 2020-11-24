СМИ: Россия и Китай усилят влияние в мире благодаря разработанным вакцинам

Влияние на мировой арене России и Китая увеличится благодаря созданию собственных вакцин и готовности предоставлять их другим странам. США теряют свои позиции в этом вопросе, поскольку сосредоточены на создании резервов внутри страны, пишут американские журналисты.
По их мнению, существуют два подхода в новой вакцинной дипломатии: накапливать вакцину или делиться ею. Первый подход исповедуют в США, что свидетельствует об уходе Вашингтона с мировой арены при действующем президенте Дональде Трампе.
Другой подход у Китая и России, «которые ринулись делиться своими собственными созданными при поддержке государства вакцинами со странами, борющимися между собой за их запасы». Журналисты газеты The Washington Post
Вакцинная дипломатия России является составной частью более широкого устремления президента Владимира Путина, направленного на то, чтобы подтвердить статус страны как ведущей мировой державы, — пишут журналисты.
Они отмечают, что название российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отсылает к космической гонке во времена холодной войны.
Первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России была зарегистрирована 11 августа.
Ранее Путин заявил, что Россия готова делиться с другими странами опытом по борьбе с коронавирусом, включая вакцины. Президент напомнил, что «Спутник V» уже применяется в России, также зарегистрирована вторая вакцина «ЭпиВакКорона».
Как писал NEWS.ru, стоимость дозы вакцины «Спутник V» для международных рынков будет ниже $10. На иммунизацию одного человека уйдёт не более $20, поскольку вакцинация проходит в два этапа. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций.