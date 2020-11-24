СМИ: Россия и Китай усилят влияние в мире благодаря разработанным вакцинам

https://static.news.ru/photo/879becbe-2e7a-11eb-b45f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Влияние на мировой арене России и Китая увеличится благодаря созданию собственных вакцин и готовности предоставлять их другим странам. США теряют свои позиции в этом вопросе, поскольку сосредоточены на создании резервов внутри страны, пишут американские журналисты.

По их мнению, существуют два подхода в новой вакцинной дипломатии: накапливать вакцину или делиться ею. Первый подход исповедуют в США, что свидетельствует об уходе Вашингтона с мировой арены при действующем президенте Дональде Трампе.

Другой подход у Китая и России, «которые ринулись делиться своими собственными созданными при поддержке государства вакцинами со странами, борющимися между собой за их запасы». Журналисты газеты The Washington Post полагают , что такая позиция позволит Москве и Пекину расширить свои политические и экономические интересы.

Вакцинная дипломатия России является составной частью более широкого устремления президента Владимира Путина, направленного на то, чтобы подтвердить статус страны как ведущей мировой державы, — пишут журналисты.

Они отмечают, что название российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отсылает к космической гонке во времена холодной войны.

Первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России была зарегистрирована 11 августа.

Ранее Путин заявил, что Россия готова делиться с другими странами опытом по борьбе с коронавирусом, включая вакцины. Президент напомнил, что «Спутник V» уже применяется в России, также зарегистрирована вторая вакцина «ЭпиВакКорона».

Как писал NEWS.ru, стоимость дозы вакцины «Спутник V» для международных рынков будет ниже $10. На иммунизацию одного человека уйдёт не более $20, поскольку вакцинация проходит в два этапа. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций.