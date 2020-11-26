Мишустин поручил министрам лично вылетать на места чрезвычайных ситуаций

https://static.news.ru/photo/ab384258-2fe2-11eb-a6f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены российского правительства должны находиться на местах чрезвычайных происшествий, чтобы оперативно помогать людям. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Ещё хотел бы сказать всем коллегам на будущее: прошу всех членов правительства в случае возникновения чрезвычайной ситуации вылетать на место, подключаться к решению проблем и оперативно помогать людям, — цитирует политика ТАСС.

Он заслушал доклад главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о ликвидации последствий циклона в Приморье. Чиновник вышел на связь из Владивостока. Мишустин попросил министра держать ход работ под личным контролем, а в случае необходимости запрашивать у профильного вице-премьера необходимую помощь.

Как писал NEWS.ru, в Приморском крае оказались повреждены линии электропередачи, целые районы остались без света, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал ледяной ливень, который обрушился на регион. Была создана рабочая группа по ликвидации последствий разгула стихии. По предварительным данным, энергоснабжение в Приморье восстановят не ранее чем через месяц.